Messi al Psg: lo annuncia Neymar con una storia su instagram

Lionel Messi al Psg arriva l’annuncio di Neymar. Manca quello ufficiale ma oramai è cosa fatta. Il brasiliano grande amico di Leo Messi ha voluto salutare l’arrivo dell’argentino al Psg con una storia su instagram in cui ha taggato proprio il compagno che non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Barcellona. Dopo la conferenza stampa, con tanto di lacrime, per Messi arriva il momento di firmare ufficialmente per il Psg.

“Torniamo insieme” ha scritto Neymar jr attraverso la storia di instagram in cui si vedono alcune immagini dei due calciatori al tempo del Barcellona. A quanto pare proprio il brasiliano è stato decisivo per portare Messi al Psg. Neymar quando ha capito che c’era la possibilità di giocare di nuovo con uno dei suoi più grandi amici lo ha contattato più volte, messaggi, telefonate. Insomma ha fatto di tutto per convincerlo a trasferirsi in Francia. Certo sono stati decisivi soprattutto i quaranta milioni di euro a stagione promessi dalla famiglia Al Thani, proprietari del Psg, che dopo aver preso Hakimi e Sergio Ramos non ha badato a spese ingaggiando anche Messi.

Messi al PSG: lo ufficializza la società

Intanto anche il Psg dà la conferma ufficiale che messi è un calciatore del Psg. Anche questa volta l’antiprima arriva via social con un video apparso sul profilo ufficiale della società francese.