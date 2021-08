Rai: “Tutino novità sulla cessione, Luperto ceduto. Il Napoli blocca Contini”, offerta per Ospina?

Ciro Venerato giornalista della Rai ed esperto di calciomercato fa il punto sulle trattative azzurre ai microfoni di Radio Goal. Il Napoli è impegnato in questa settimana a definire le trattative in uscita. Dopo aver piazzato Ciciretti il club azzurro è pronto a dire addio a qualche altro giocatore. I principali movimenti in uscita del Napoli sono due: Luperto all’Empoli e Tutino al Parma.

“Il Napoli conta di definire con l’Empoli l’affare Luperto, tutto si dovrebbe risolvere nella giornata di domani con un prestito oneroso a 500 mila euro” fa sapere Venerato. Per Tutino al Parma la cessione è già stata definita si parla di “sei milioni di euro su base fissa, la novità è un 20% sulla futura rivendita del giocatore. L’ultimo ostacolo da definire è se Tutino al Parma sarà ceduto a titolo definitivo immediatamente oppure se andrà in prestito con obbligo di riscatto durante la prossima stagione“.

Calciomercato: Contini non parte per Crotone

Intanto bisogna “attendere ancora qualche giorno per vedere Contini a Crotone. Il Napoli non ha ancora dato il via libera per il passaggio al club calabrese per capire come si evolverà la vicenda Ospina. Vuole capire se arriveranno offerte per il portiere colombiano“. Teoricamente Ospina dovrebbe svolgere il ruolo di secondo portiere dietro Meret, quindi qualora dovessero arrivare offerte il Napoli si affiderebbe a Contini in quel ruolo.

Insigne: nessun incontro Pisacane-De Laurentiis

Le ultime novità sul rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne non lasciano intravedere spiragli. Il suo agente Pisacane arriverà questa sera a “Pescocostanzo e domani si vedrà con il Parma per parlare di Galano. Ma non potrà entrare nell’albergo del Napoli perché gli azzurri sono in bolla, quindi non ci sono incontri in agenda fino alla fine del mercato estivo, che termina il 31 agosto. Questo perché il presidente ha messo tutti sul mercato” spiega Venerato.

Qualora dovesse andare via Insigne si è parlato di Boga come sostituto ma secondo Venerato il Napoli “non spenderà i 40 milioni chiesti dal Sassuolo. Inoltre la società neroverde dopo la cessione di Locatelli alla Juventus non ha intenzione di cedere altri calciatori importanti. In ogni caso Boga piace molto al Napoli ed a Spalletti“.

Napoli: amichevole 14 agosto

In chiusura si parla anche dell’amichevole del 14 agosto del Napoli, già programmata ma non si sa ancora contro chi giocheranno gli azzurri di Spalletti. “Non credo che l’avversaria del Napoli in amichevole sarà il Pescara. Gli abruzzesi hanno superato il turno di Coppa Italia, magari si giocherà contro un club straniero“.

