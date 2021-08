Tutino al Parma: plusvalenza assoluta per il Napoli, le cifre

Le cifre del trasferimento di Gennaro Tutino al Parma spalancano le porte di una plusvalenza assoluta per la SSCN. Una boccata d’ossigeno per le esigenti casse di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha una disponibilità di 120 milioni di euro, accumulata nel corso degli anni ma ha comunque voluto varare una politica di contenimento dei costi per far fronte alla crisi economica derivata dalla pandemia. La volontà di Aurelio De Laurentiis in questo mercato è principalmente quella di vendere. Le cifre di Tutino al Parma faranno sicuramente felice il patron azzurro che finalmente potrà cominciare a veder entrare soldi all’interno delle casse societarie, così da alimentare il calciomercato in entrata senza dover mettere mano al portafogli.

Tutino al Parma: pronte le visite mediche

Oramai è tutto fatto per il passaggio di Tutino in maglia ducale. L’attaccante che ha contribuito alla promozione della Salernitana, ancora una volta non troverà spazio nella società in cui è cresciuto, confermando uno stranissimo record. Le cifre di Tutino al Parma sono di 7 milioni di euro di incassi per il Napoli che rappresentano una plusvalenza pressoché totale, visto che il giocatore è prodotto delle giovanili partenopee.

Questi soldi dovranno essere reinvestiti sul mercato in entrata. Il Napoli si sta muovendo per vendere altri calciatori come Machach, Ounas, Luperto, Zedadka e Gaetano. Tutti hanno le valigie pronti ed accordi quasi trovati con altri club. Bisogna però concludere gli affari. In questo modo il Napoli farà entrare altra liquidità e soprattutto alleggerirà il monte ingaggio, altro obiettivo di De Laurentiis. I tifosi sperano che poi si possa finalmente lanciare l’assalto a quel terzino sinistro tanto agognato, così come ad un centrocampista centrale che rappresentano la priorità per Luciano Spalletti sul mercato.

Leggi anche: