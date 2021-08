Marcos Alonso al Napoli nell’ambito della trattativa per Emerson Palmieri. Il Chelsa secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, avrebbe offerto il terzino campione d’Europa in prestito al club partenopeo.

“Il Chelsea nei colloqui col Napoli su Emerson ha parlato di Marcos Alonso in prestito: dato che lo stipendio è vicino ai sei milioni di euro, il Napoli è fuggito ed il Chelsea non avrebbe voluto partecipare all’ingaggio. Sarebbe stato gradito a Spalletti e al Napoli, certamente, ma non con queste formule”.

Venerato ha inoltre aggiunto: “Mercato? Non ci sono soldi, eventualmente il Napoli potrà cercare il colpo in prestito negli ultimi giorni, sia il terzino sinistro sia il centrocampista. A meno di cessioni importanti che possano rimpinguare le casse.

Magari cedendo Ounas e Tutino si può arrivare a qualcosa: inutile parlare della frutta se non c’è il pane a tavola, eventuali incassi dalle operazioni minori si investiranno sul terzino e sul centrocampista”.

Il Napoli dovrebbe puntare su giocatori del calibro di Marcos Alonso, ma la risposta di De Laurentiis spiazza tutti. Il presidente ha varato una inspiegabile politica di austerity sul mercato azzurro. Il club azzurro pur disponendo di oltre 120 milioni di liquidità e zero debiti con le banche, è totalmente fermo sul mercato a poche settimane dall’inizio del campionato. Spalletti si ritrova con tre giocatori in meno rispetto a Gattuso: Bakayoko, Hysaj e Maksimovic. Manca un terzino sinistro e l’infortunio di Demme ha peggiorato le cose.

