Il Napoli ha in programma un summit di mercato. Spalletti, Giuntoli e De Laurentiis si vedranno nelle prossime ore per discutere principalemte delle cessioni. Otto giocatori potrebbero alsciare la maglia azzurra, il patron vuole accontentare Spalletti con un terzino sinistro e un centrocampista ma prima bisogna cedere. Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai sport, ai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli ha riportato le ultime sui movimenti del club partenopeo:

“Il budget in entrata per il Napoli è di zero euro, tecnicamente vi dico che ai dirigenti è stato detto non comprate se non vendete ed ogni operazione è in prestito gratuito. Il Napoli qualche operazione in uscita potrà farla, e a quel punto potrà muoversi su un prestito gratuito oppure oneroso.

Emerson Palmieri? Magari un bonus importante per il quarto posto può essere una idea, ad oggi però non ci sono state proposte al Chelsea e all’entourage del terzino sinistro. Kaio Jorge? Non era fattibile, se non hai un euro da spendere”.

Venerato, nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Zakaria? L’Atalanta non riesce a chiudere per Koopmeiners, e potrebbe chiudere per lo svizzero del Gladbach: l’agente Ramadani ha sentito i dirigenti orobici, vediamo se è una operazione fattibile ma questi ultimi mi hanno smentito una imminente chiusura.

Il procuratore di Insigne per motivi personali sarà mercoledì in Abruzzo a Pescocostanzo, ma non ha in agenda alcun vertice di mercato con Giuntoli e De Laurentiis per il rinnovo contrattuale del capitano azzurro”. Ha concluso Venerato.