Rinnovo Insigne: il Napoli alza l’offerta, l’obiettivo del capitano è dichiarato

Il rinnovo di Lorenzo Insigne può essere ad una svolta, con la volontà del calciatore di continuare a vestire la maglia del Napoli. Corriere dello Sport scrive di parti che sono ancora distanti, ma che si lanciano segnali di distensione. Per ora i rapporti tra Aurelio De Laurentiis ed Insigne sono ancora freddi. Vivono nello stesso hotel a Castel di Sangro, mangiano quasi sempre agli stessi orari, ma gli scambi di battute sono ridotti a zero. Ci sono però segnali che valgono mille parole, come ad esempio la volontà di non prendere in considerazione le offerte ed i sondaggi che stanno arrivando, come ad esempio quello del Barcellona. Né da una parte, né dall’altra si dà molto peso a queste cose. Certo la riflessione viene fatta, ma si cerca sempre di non approfondire l’argomento.

Insigne: Napoli a vita

Un segnale per il rinnovo di contratto di Insigne con il Napoli c’è stato. Sta nella volontà del calciatore di restare in azzurro a vita. Il capitano non ha mai nascosto questa volontà, nemmeno nei momenti peggiori. Ora resta intatta e punta ad un accordo fino al 2026 quando avrà 35 anni e quindi si dovranno fare delle valutazioni diverse sul suo futuro.

Al momento Insigne guadagna circa 5 milioni di euro e vorrebbe mantenere intatta quella cifra per rinnovare. Corriere dello Sport scrive che il Napoli non è disposto, per ora, ad accontentare Insigne anche perché vuole capire bene quali sono gli effetti della pandemia, a lungo termine. C’è un segnale però: la SSCN di Aurelio De Laurentiis per il rinnovo di Insigne può aumentare l’offerta a 4 milioni di euro. Questa è sicuramente un’apertura, dato che fino ad ora la società era ferma a 3,5 milioni di euro. Come ricorda il quotidiano un milione di euro in quadriennio “fanno presto a moltiplicarsi, diventano otto (al lordo).

