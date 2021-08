RAI SPORT: Il Barcellona su Insigne. Frase sibillina di De Laurentiis

Il Barcellona non molla Lorenzo Insigne, secondo quanto rivelato da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il club Spagnolo ha due possibili opzioni per arrivare la capitano del Napoli.

“Due domande De Laurentiis a Insigne e Insigne a De Laurentiis dovranno farsele. Il presidente in conferenza stampa lo ha detto, vuole capire se vuole restare in azzurro o provare un’esperienza all’estero. De Laurentiis quando parla non lo fa mai a caso, ha parlato di “estero”, perché evidentemente tutti i rumors che leggiamo sono qualcosa che gli è arrivato. La frase è sibillina. Ha capito che il Barcellona o adesso o a giugno prossimo a zero qualche chicchera se l’è fatta“.

Venerato ha poi aggiunto: “Ho una certezza, il Barca segue ed è interessato a Insigne, ma molto dipende dalle cessioni in attacco. Oppure prenderlo il prossimo anno a parametro zero. Vedremo cosa accadrà, ma di calciatori andati via a scadenza ci sono così come gli allenatori. Non sarebbe la prima volta che restasse a parametro zero per poi andare via. Secondo me è l’opzione peggiore, perché poi andrebbe gestita con molta delicatezza la questione nell’arco di dodici mesi”. Ha concluso il noto esperto di mercato”.

LE ULTIME SU INSIGNE