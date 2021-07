Agente di Insigne al Konami Center: incontro rimandato con De Laurentiis

Il rinnovo di Lorenzo Insigne resta bloccato, anche se l’agente del calciatore ieri era a Castel Volturno. Secondo quanto riporta Corriere dello Sport, Pisacane ieri era al Konami Center di Castel Volturno dove era presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron aveva in programma un incontro con i distributori per le nuove maglie, mentre l’agente sta curando gli interessi di altri suoi assistiti. Nello specifico Ciciretti che va via da Napoli a titolo definitivo al Pordenone e Contini che va in prestito al Crotone.

L’agente di Insigne ed Aurelio De Laurentiis non si sono nemmeno sfiorati. Il rinnovo di Insigne con la SSCN dovrà ancora attendere, anche perché le parti sono rimaste ai punti di partenza. Insigne chiede un leggero aumento, il Napoli vuole addirittura decurtare. Se nessuno farà un passo allora sarà veramente complicato trovare una intesa e non è escluso che Insigne possa restare in rosa ma in scadenza di contratto.

Il rientro di Insigne a Napoli

Lorenzo Insigne rientrerà al Konami Center di Castel Volturno il 2 agosto e poi si potrà unire al ritiro di Castel di Sangro che parte il 5 agosto. In quei giorni potrebbe esserci un incontro tra il calciatore ed il presidente che non si parlano dall’ultima giornata dello scorso campionato. Napoli-Verona, per quanto voglia essere dimenticata, ritorna sempre, anche a causa dell’atteggiamento dei protagonisti idi questa vicenda.

