Napoli, Insigne vede Spalletti. Ecco quando incontrerà De Laurentiis

Lorenzo Insigne torna a Napoli. Il capitano a Castel Volturno incontrerà Spalletti, giovedì l’incontro con Aurelio De Laurentiis nel ritiro di Castel di Sangro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Spalletti vorrebbe convincere Insigne a restare, mentre per quanto riguarda la questione rinnovo, c’è ancora molta differenza tra domanda e offerta.

“Il Napoli ritrova Lorenzo Insigne. Il capitano oggi vede l’allenatore Spalletti, poi giovedì incontrerà il presidente De Laurentiis nel ritiro di Castel di Sangro, dove si trasferirà la squadra. Al centro dei colloqui c’è il rinnovo del suo contratto in scadenza a fine stagione.

Tra il Napoli e Insigne balla ancora il rinnovo di contratto. Spalletti oggi gli ribadirà la centralità nel suo progetto tecnico che ovviamente non prevederà colpi ad effetto. Al contempo, Insigne confermerà la sua volontà di restare al Napoli. Sarà un incontro conoscitivo che permetterà al capitano e a Spalletti di capirsi meglio sotto l’aspetto caratteriale“.

La gazzetta aggiunge ulteriori dettagli: “La differenza tra la domanda e offerta è sostanziosa: ballano almeno un paio di milioni di euro tra quanto richiesto (5,5 milioni) e quanto proposto (3,5 milioni fino al 2025). Attualmente, lo stipendio di Insigne è di 4,6 milioni di euro a stagione e il contratto è in scadenza a giugno 2022“.

L’ipotesi più plausibile in questo momento per Insigne è quella di cominciare la stagione in scadenza e poi magari trovare un accordo strada facendo. Se non dovesse arrivare, Insigne andrà via a zero il prossimo anno. Oppure, se la distanza dovesse essere chiara sin da subito, il Napoli potrebbe ascoltare le offerte dei top club europei.

