Il futuro di Lorenzo Insigne nel Napoli è ancora in bilico. Il capitano vorrebbe restare in azzurro, ma sa che questo potrebbe essere l’ultimo contratto della carriera. La distanza tra domanda è offerta è ancora ampia e stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis avrebbe fatto sapere all’entourage di Insigne che senza rinnovo il calciatore è sul mercato.

Senza rinnovo Insigne è sul mercato

“Sabato mattina, l’amministratore delegato, Andrea Chiavelli, e il ds, Cristiano Giuntoli, hanno avuto un contatto telefonico con il procuratore di Insigne, Pisacane, al quale hanno fatto presente che senza rinnovo il giocatore potrà andare pure via. Una presa di posizione decisa, che rende bene il concetto su quanto sia altrettanto convinto De Laurentiis delle proprie idee. D’altra parte, i 3,5milioni che sono stati offerti al capitano, più alcuni bonus facilmente raggiungibili per un altro milione, non sono una miseria se si tiene conto delle gravi difficoltà in cui versa il calcio internazionale”.

La Gazzetta aggiunge ulteriori dettagli: “Il mercato è praticamente fermo, si possono contare sulle dita della mano gli affari conclusi, i club non hanno la forza economica per investire. Da parte sua, Insigne vorrebbe un aumento fino a 6 milioni dello stipendio attuale, che è di 4,6 milioni di euro a stagione.

La differenza è notevole e nessuna delle due parti vuole rivedere la propria posizione. De Laurentiis è lì che aspetta un segnale da parte del capitano. Insigne continua a allenarsi ma, pur condividendo lo stesso albergo, non sente la necessità di chiedere un colloquio col presidente”.

