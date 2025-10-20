MERTENS-NAPOLI: ufficiale il ritorno a gettone | Fulmine a ciel sereno: certi amori non finiscono mai
I grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano diceva il poeta. E’ il caso di Mertens e del Napoli: il belga è pronto al ritorno.
Il calcio regala sempre emozioni inaspettate, e quella che oggi arriva da Napoli è una di quelle destinate a far battere forte il cuore dei tifosi azzurri. Dries Mertens, l’uomo dei record, il simbolo di una generazione, torna ufficialmente a vestire la maglia del Napoli. Un accordo lampo, a gettone, ma carico di significato.
La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dopo tante indiscrezioni e smentite, la chiamata decisiva è arrivata ufficialmente e il belga è pronto a una nuova-vecchia avventura con gli azzurri. Mertens non ha esitato un istante.
Il contratto, secondo quanto trapela, sarà a gettone, legato al numero di presenze e ai risultati della squadra. Una formula simbolica più che economica, che testimonia il legame indissolubile tra il giocatore e la città. Non si tratta di un ritorno per nostalgia, ma di un contributo concreto.
La tifoseria ha accolto l’annuncio con un entusiasmo incontenibile. In poche ore i social sono stati inondati di messaggi d’amore, foto e video dei momenti più belli di Mertens al Napoli. Il suo sorriso, le esultanze sotto la curva, i gol indimenticabili. Il giocatore scriverà una nuova pagina di calcio.
L’importanza di “Ciro”
Dal punto di vista tecnico, il ritorno di Mertens rappresenta un jolly prezioso per l’allenatore. La sua duttilità tattica, la capacità di leggere le partite e la chimica con l’ambiente potrebbero rivelarsi decisive nello spogliatoio. Pur non essendo più nel pieno della forma fisica, la sua intelligenza calcistica resta un’arma affilata.
Mertens e Napoli, saranno insieme ancora una volta, per scrivere l’ultimo capitolo di una favola d’amore sportivo che ha segnato un’epoca. Un ritorno romantico che però sarà utilissimo in vista dell’annata lunga e ricca di insidie.
Mertens vicino al ritorno
Nello specifico Dries Mertens è tornato a Napoli per qualche giorno di relax e allenamento, regalando un sorriso ai tifosi azzurri secondo quanto riportato da tuttonapoli.net. L’ex bomber del Napoli è stato avvistato alla Manzoni Fitness, storico impianto cittadino dove ha svolto una sessione di lavoro fisico insieme alla moglie Kat Kerkhofs e al figlio Ciro.
Non è la prima volta che Mertens sceglie Napoli come meta per allenarsi e ritrovare energie. Il belga, amatissimo dai tifosi, continua a dimostrare il suo affetto per quella che considera ancora casa sua. La famiglia Mertens resta così un punto di riferimento affettivo per i napoletani.