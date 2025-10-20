Juve, richiamato Cristiano Giuntoli: bonifico da 500mila euro per risolvere il problema | Consulenza straordinaria
La Juventus sarebbe pronta a riaccogliere una vecchia conoscenza: Cristiano Giuntoli. Ecco come stanno le cose e il bonifico.
La Juventus a giugno di quest’anno ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Cristiano Giuntoli, il quale aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo. Secondo il comunicato ufficiale del club, la decisione è stata presa a seguito di una valutazione condivisa delle prospettive future e delle priorità reciproche. I risultati prefissati non sono stati raggiunti nel corso della passata stagione ed è arrivata una bocciatura per il dirigente.
In seguito a questa separazione, la Juventus ha intrapreso un’azione straordinaria per affrontare le problematiche emerse durante la gestione di Giuntoli. Secondo fonti interne, è stato effettuato un bonifico di 500.000 euro per finanziare il possibile ritorno dell’ex ds del Napoli per una seconda volta.
Questa consulenza straordinaria si inserisce in un contesto di rinnovamento e ottimizzazione delle risorse, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle operazioni di mercato e garantire una gestione più oculata delle risorse finanziarie. Il club mira a evitare gli errori di valutazione che hanno caratterizzato alcune operazioni recenti.
La Juventus ha dichiarato di voler intraprendere un percorso di crescita, basato su scelte più accurate e mirate. La consulenza straordinaria rappresenta un passo importante in questa direzione, fornendo al club gli strumenti necessari per prendere decisioni più informate e strategiche.
L’importanza della risoluzione dei problemi
Il club torinese ha sottolineato l’importanza di una gestione più snella, in grado di adattarsi rapidamente alle dinamiche del mercato calcistico. L’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva, in grado di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.
La consulenza straordinaria rappresenta un elemento chiave in questo processo di rinnovamento, con l’auspicio da parte della dirigenza bianconera di riportare la squadra ai vertici del calcio mondiale.
Il ritorno di fiamma e il bonifico
La Juventus, più dettagliatamente, secondo quanto twittato da Mirko Nicolino, ha deciso di corrispondere a Cristiano Giuntoli una buonuscita di 850 mila euro in seguito alla fine del rapporto con il club. A questa somma si aggiungono 2,3 milioni di euro lordi relativi allo stipendio annuale, garantendo così un compenso complessivo significativo.
L’accordo prevede inoltre un’ulteriore integrazione economica legata a specifiche condizioni. Infatti, Giuntoli potrà ricevere fino a 500 mila euro aggiuntivi “al verificarsi di specifiche condizioni relative al proprio reimpiego”, come indicato dall’intesa. Il nome di Giuntoli è dunque ancora in un certo senso legato alla Vecchia Signora.