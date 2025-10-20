20 Ottobre 2025

De Laurentiis: «L’Europa del calcio deve cambiare. I vertici hanno paura di perdere la poltrona»

redazione 20 Ottobre 2025
De Laurentiis

De Laurentiis - fonte lapresse - napolipiu.com

Dagli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis torna a scuotere il mondo del calcio europeo con una delle sue provocazioni destinate a far discutere. Intervenuto a Class CNBC, il presidente del Napoli ha puntato il dito contro l’attuale governance del calcio internazionale, accusata di essere immobile e conservatrice:

«L’Europa deve cambiare. È arrivato il momento. I vertici del calcio non vogliono cambiare per paura di perdere la loro poltrona, sulla quale stanno seduti molto comodamente — ha dichiarato De Laurentiis — ma sarebbe arrivato il momento di cambiare le regole del gioco e il format dei campionati. Si gioca troppo: i calciatori alla fine non ce la faranno più a fare 50, 60 o 70 partite all’anno».

Il numero uno azzurro propone anche una rivoluzione nelle competizioni per Nazionali, introducendo un limite d’età per i convocati:

«Per le Nazionali servirebbe un tetto: dopo i 23 anni non puoi più andare in Nazionale, perché deve servire a scoprire i nuovi calciatori. Se fai giocare chi ha 30, 35 o 37 anni e questi si infortunano, stai dando un calcio agli stinchi dei campionati locali», ha spiegato De Laurentiis.

Il presidente del Napoli ha poi criticato il sistema di compensazioni economiche per i club che “prestano” i propri tesserati alle selezioni nazionali: «Non c’è rispetto per i campionati e non c’è un pagamento adeguato per il prestito dei calciatori, che per dodici mesi all’anno percepiscono lo stipendio dalle società. Anche questo va regolamentato. Ci danno un chip, ma noi vorremmo un chip, un chop e un chap».

Altro

tifosi napoli-ilnapolionline-napolipiu.com

Napoli, esodo azzurro verso Eindhoven: settore ospiti sold out anche al Philips Stadion

redazione 20 Ottobre 2025
Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: fuori McTominay e Hojlund, Conte rilancia Lucca dal 1’

redazione 18 Ottobre 2025
Manfredi sullo Stadio Maradona: "Aspettiamo l'offerta, noi siamo pronti"

Maradona, nel piano di Manfredi 200 milioni per il nuovo stadio: «Simbolo della città, pronto per Euro 2032»

redazione 18 Ottobre 2025
Gian Piero Ventura in panchina (LaPresse) Napolipiu

Ventura: «Torino-Napoli, gara delicata per Baroni e importante per Conte»

redazione 18 Ottobre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (7)

Conte: «Buongiorno e Politano recuperati. Davanti ci aspettano 7 partite in 22 giorni: servirà ruotare»

redazione 17 Ottobre 2025
ancora_tiberio

Tiberio Ancora: «Conte è un visionario, tira fuori l’anima di tutti. Il Napoli si prenderà grandi soddisfazioni»

redazione 16 Ottobre 2025

Ultimissime

De Laurentiis

De Laurentiis: «L’Europa del calcio deve cambiare. I vertici hanno paura di perdere la poltrona»

redazione 20 Ottobre 2025
Conte

Tre motivi per cui il Napoli ringrazia la Premier League

redazione 20 Ottobre 2025
Spinazzola-Getty Images- Napolipiu.com

Spinazzola in lacrime: rischia due anni di stop | Purtroppo l’età è stata una mannaia sui piedi

Lorenzo Gulotta 20 Ottobre 2025
Stadio Maradona

Ultim’ora: chiuso per sempre il Maradona | Tifosi del Napoli costretti a emigrare: “qui non potete stare”

Lorenzo Gulotta 20 Ottobre 2025
tifosi napoli-ilnapolionline-napolipiu.com

Napoli, esodo azzurro verso Eindhoven: settore ospiti sold out anche al Philips Stadion

redazione 20 Ottobre 2025