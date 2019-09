Mertens: “Abbiamo dato tutto per ottenere questi 3 punti!”

Mertens segna ancora e da il via alla notte azzurra del San Paolo

Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, per commentare la vittoria contro il Liverpool, campione d’Europa:

“Oggi abbiamo dato tutto, abbiamo corso tanto, ma dopo aver corso tanto questi 3 punti valgono tanto. Non conta niente, battere i campioni d’Europa se non continui a far bene. Abbiamo preparato bene la partita, nel primo tempo abbiamo giocato troppo la palla, ma alla fine è andata bene. Si non c’è il PSG, ma l’anno scorso con il Salisburgo abbiamo preso 6 goal, quindi dobbiamo stare attenti e ora dobbiamo pensare alla prossima partita contro il Lecce, che ha fatto una grande partita domenica. Scherzi o sei stanco? Sono molto stanco”