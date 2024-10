Napoli, occhi puntati su Bonny: è sfida col Milan sul mercato

Il giovane francese Bonny e il talento argentino Nico Paz attirano l’attenzione delle big di Serie A, tra cui il Napoli.

Tutti gli occhi su Ange-Yoan Bonny: l’attaccante del Parma, già protagonista di un inizio di stagione promettente, sta attirando l’attenzione delle big di Serie A, in particolare Napoli e Milan. Con due gol e un assist all’attivo, il giovane francese ha dimostrato di essere un elemento chiave nella manovra della squadra di Fabio Pecchia.

Interesse rossonero e partenopeo

Il Milan si sta dimostrando particolarmente interessato a Bonny, apprezzandone non solo la capacità di segnare, ma anche il suo contributo nel costruire il gioco. Secondo quanto riportato da TMW, la dirigenza rossonera vede in Bonny un potenziale rinforzo per il proprio attacco, capace di alternarsi con i titolari e apportare freschezza.

Anche il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, ha messo il francese nel mirino come possibile vice-Lukaku, evidenziando l’intenzione di investire su un giovane talento che possa affiancare il suo illustre compagno di reparto. Le prestazioni di Bonny in questo suo primo anno in Serie A non sono passate inosservate e il club partenopeo è pronto a valutare un’offerta per portarlo all’ombra del Vesuvio. Ecco quanto si legge:

“Il francese piace ai rossoneri per la sua capacità di rifinire il gioco, partecipando attivamente alla manovra e trovando comunque anche la porta (già due gol e un assist in questa stagione). Non a caso, Bonny è finito anche sui taccuini del Napoli di Conte come possibile vice-Lukaku” .

Un altro talento in ascesa: Nico Paz

Ma non è solo Bonny a brillare. Per la serie ‘giovani talenti’ anche il centrocampista argentino Nico Paz sta facendo parlare di sé. Arrivato a Como dal Real Madrid, il ventenne ha catturato l’attenzione di molti esperti, inclusi nomi illustri come Lionel Messi. La sua capacità di incidere sul gioco lo rende un obiettivo ambito da molte squadre di Serie A, pronte a valutare una possibile acquisizione già nella prossima finestra di mercato.

La finestra di mercato estiva promette di essere infuocata, con le big di Serie A pronte a investire su giovani promesse per rinforzare le proprie rose. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi un inverno di trattative vivaci e colpi di scena.