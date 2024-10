Emergenza in Serie A: 9 giocatori infortunati a causa della sosta per le Nazionali

Da Lobotka a Zielinski: le big si preparano a un tour de force in Serie A con assenze pesanti che mettono a rischio il rendimento stagionale.

La sosta per le Nazionali continua a infliggere un duro colpo alle squadre di Serie A, con ben nove giocatori infortunati che rischiano di compromettere le prossime partite. L’assenza più significativa è quella di Stanislav Lobotka, regista della Slovacchia, che ha subito una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro durante il match contro l’Azerbaijan. La sua mancanza si farà sentire, soprattutto per il Napoli, che si prepara a un fitto calendario.

Anche la Juventus è in difficoltà, con Weston McKennie che ha riportato un infortunio mentre giocava con gli Stati Uniti e Nicolò Fagioli che ha accusato un problema durante l’amichevole con l’Italia. Con il centrocampo in riserva, il tecnico Thiago Motta dovrà riorganizzare le sue strategie in vista della sfida contro la Lazio.

I biancocelesti non stanno meglio: Matteo Guendouzi è stato costretto a lasciare il campo dopo un pestone subito in Francia, e le sue condizioni sono da valutare. Anche l’Inter è in difficoltà, con Piotr Zielinski che ha riportato un’elongazione al flessore della coscia destra. In casa Roma, Artem Dovbyk è rientrato a Trigoria con un’infiammazione al ginocchio, la cui gravità è ancora da accertare.

In casa Milan, Samuel Chukwueze e Christian Pulisic sono tornati rispettivamente da Nigeria e Stati Uniti con segni di affaticamento, mentre il Genoa deve fare i conti con l’infortunio di Koni De Winter, che dovrà rimanere ai box per alcune settimane.

Con il campionato che riprenderà e le partite che si susseguiranno a ritmo serrato, le squadre di Serie A si trovano ora a dover affrontare un’emergenza che potrebbe influenzare il rendimento della stagione. Le prossime ore saranno cruciali per valutare la reale entità degli infortuni e per capire come i tecnici gestiranno le assenze in vista di un autunno intenso. Lo riporta TMW.