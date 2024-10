De Maggio estasiato da Conte: “Tra i primi tre al mondo con Ancelotti e Guardiola”

Il direttore di Kiss Kiss Napoli elogia il lavoro dell’allenatore e ricorda le sfide affrontate dal Napoli in un momento critico della stagione.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha recentemente espresso il suo apprezzamento per il lavoro di Antonio Conte durante la trasmissione Radio Goal. Le sue parole non sono passate inosservate, sottolineando come l’allenatore abbia trasformato la situazione critica del Napoli in un periodo di successi.

“Quando Conte è arrivato, il Napoli era decimo e subiva ben 48 gol. In quel momento, c’erano malumori tra giocatori chiave come Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka. Persino la situazione di Osimhen era delicata e Ostigard desiderava lasciare il club,” ha dichiarato De Maggio, evidenziando le sfide che l’allenatore ha affrontato.

Nonostante queste difficoltà, Conte ha rapidamente riorganizzato la squadra, convincendo calciatori come Buongiorno e McTominay a unirsi al progetto, nonostante l’assenza della Champions League: “Poi ha convinto gente come Buongiorno e McTominay a venire a Napoli senza la Champions. Conte non ha sbagliato nulla, ha tanti meriti e tutto ciò che ha fatto l’ha fatto in poco più di 100 giorni. Cosa volete di più da Conte? Volete che faccia sparire anche il traffico del Corso Malta delle 19 (scherza ndr.). Il Como mi ha impressionato molto, ora vedo tutte le gare del Como perché le trovo interessanti”.

De Maggio non ha esitato a paragonare Conte a due leggende del calcio mondiale: “È tra i primi tre al mondo, insieme a Carlo Ancelotti e Pep Guardiola.” Un riconoscimento che non solo evidenzia la qualità del lavoro di Conte, ma anche l’importanza che ha per il futuro del Napoli.