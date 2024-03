CORRIERE – Inter, idea Raspadori. Acerbi rischia la stangata

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle mosse di calciomercato della Serie A e sull’insulto razzista di Acerbi a Juan Jesus.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport porta in evidenza le ultime novità di calciomercato riguardanti l’Inter, con un’idea che potrebbe agitare gli animi dei tifosi nerazzurri. Il nome sul tavolo è quello di Giacomo Raspadori, giovane attaccante del Napoli. L’Inter sembra essere interessata al suo acquisto, in una mossa che potrebbe portare un’ulteriore ventata di freschezza al reparto offensivo della squadra: “Inter, idea Raspadori. Zirkzee, inizia l’asta. Mezza Serie A può cambiare il centravanti”, titola Il Corriere dello Sport.

Il mercato non dorme e altri club potrebbero entrare in gioco invece per strappare Zirkzee, aprendo così un’asta che coinvolgerebbe diverse squadre di Serie A. Il centravanti sembra essere al centro dell’attenzione di metà Italia, con possibili scenari di grande movimento nelle prossime settimane.

Ma non sono solo Raspadori e Zirkzee a tenere banco sulle prime pagine del giornale sportivo. La situazione post-partita di Inter-Napoli continua a fare discutere, con il rischio di pesanti conseguenze per Francesco Acerbi. Le polemiche non accennano a placarsi dopo quanto avvenuto in campo, e il difensore rischia una vera e propria “stangata”. Juan Jesus si mostra duro e determinato nel sottolineare la gravità dell’episodio: “Non negare”, dichiara con fermezza.

