Calzona in Slovacchia: ecco chi allenerà la squadra in sua assenza

Mister Calzona impegnato con la nazionale slovacca: in sua assenza sarà Gianluca Grava a dirigere gli allenamenti degli azzurri.

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, è attualmente impegnato con la nazionale slovacca, ma è stata già presa una decisione in merito a chi prenderà le redini del suo Napoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, sarà Gianluca Grava a dirigere gli allenamenti del Napoli durante l’assenza di Calzona. Grava, tecnico calabrese, prenderà in mano le redini del club a partire da giovedì, dopo un breve periodo di vacanza. Nonostante la distanza fisica, Calzona ha assicurato di seguire gli allenamenti tramite drone, dimostrando un impegno costante anche da lontano.

L’articolo evidenzia l’importanza del lavoro svolto da Calzona fino a questo momento, con il Napoli che è rimasto imbattuto per cinque partite consecutive, un risultato non comune per il club partenopeo. Tuttavia, con la pausa della Serie A e gli impegni internazionali, la squadra dovrà fare a meno della sua guida per un certo periodo.

“Ma il lavoro del nuovo tecnico inizia a pagare. Non era infatti mai successo in campionato che il Napoli rimanesse imbattuto per 5 partite di seguito e non è un caso che la squadra abbia ritrovato solidità solo con l’arrivo di Calzona. Ma lo stop della Serie A sarà lo stesso tribolato per il Napoli, costretto a fare a meno della guida di Calzona, volato subito a Bratislava per onorare i suoi impegni di ct in Slovacchia”.

Il focus degli allenamenti sarà sulla difesa, che nelle ultime nove partite ha subito gol in modo costante, mostrando la necessità di ritrovare solidità e compattezza. Per Grava, questo sarà un nuovo e importante compito, con la responsabilità di mantenere alta la prestazione della squadra anche durante l’assenza del capo allenatore.

“Al suo posto sarà Gianluca Grava a dirigere da giovedì — dopo tre giorni di vacanza — gli allenamenti (“Potrò però seguirli grazie al drone”, ha però assicurato il tecnico calabrese) a Castel Volturno, dove non ci saranno nemmeno i 10 giocatori convocati dalle loro Nazionali. Continueranno le esercitazioni per la difesa, che nelle ultime 9 gare ha sempre subito gol e deve ritrovare compattezza”,.