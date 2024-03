Napoli, David il candidato principale per sostituire Osimhen: altri tre nomi sulla lista

Il Napoli alla ricerca di un sostituto di Osimhen: David del Lille è in pole, ma ci sarebbero altri tre nomi da prendere in considerazione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro di Victor Osimhen al Napoli sembra ormai segnato, e mentre i tifosi si preparano a dire addio all’attaccante nigeriano, l’attenzione si sposta su chi prenderà il suo posto in maglia azzurra nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista dei partenopei è quello di Jonathan David.

Il giovane attaccante canadese, attualmente in forza al Lilla, sembra avere tutte le carte in regola per diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco partenopeo. Con 24 anni compiuti a gennaio, David ha dimostrato il suo valore con 15 gol in 26 partite di Ligue 1, arrivando a quota 22 considerando anche le prestazioni nelle coppe. Nonostante un avvio lento da agosto a novembre, l’attaccante ha dimostrato la sua classe con 18 gol, di cui tre doppiette e due triplette.

Ma non è solo il suo fiuto del gol a far brillare gli occhi dei dirigenti del Napoli. David ha anche dimostrato di essere un giocatore completo, con sette assist all’attivo, dimostrando di saper concludere le azioni con freddezza, ma anche di essere in grado di servire i compagni con precisione.

Altri tre nomi sulla lista

Il Corriere dello Sport stima che il prezzo del trasferimento potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, una cifra che il Napoli sembra essere disposto a investire per assicurarsi le prestazioni di un talento del genere.

Tuttavia, David non è l’unico nome sulla lista dei possibili sostituti di Osimhen. Il quotidiano sportivo menziona altri tre giocatori che potrebbero finire sotto i riflettori del Napoli nelle prossime settimane.