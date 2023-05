Napoli in fase di rinnovamento, Chiariello: “Ecco gli azzurri destinati all’addio per la prossima stagione”

Chiariello ha detto la sua sullo stato attuale del Napoli proiettando uno sguardo sul prossimo calciomercato della squadra partenopea.

Durante un’intervista rilasciata a Radio Napoli Centrale, il noto giornalista Umberto Chiariello ha analizzato la situazione della squadra allenata da Luciano Spalletti, sottolineando alcuni punti critici: “Molti sostengono che le squadre avversarie abbiano imparato a schermare Lobotka, a ritirarsi per limitare gli spazi a Osimhen e a triplicare Kvaratskhelia. È vero che i centrocampisti del Napoli hanno delle difficoltà nel segnare da fuori area. Questo cosa significa? Significa che se il Napoli prende il possesso palla e gli avversari adottano una tattica difensiva con un baricentro basso, la squadra partenopea fatica a trovare varchi. Questo sarà un aspetto su cui Spalletti dovrà lavorare.“

Inoltre, riguardo al mercato delle trattative, Chiariello ha aggiunto: “Ci sono diversi calciatori del Napoli che potrebbero essere considerati fuori dai piani per la prossima stagione: Bereszynski, Demme, Gaetano, Ndombele, Lozano, Zerbin e potrebbe esserci anche qualche altro giocatore di spicco. È importante evitare incomprensioni: si tratta di valutazioni personali, e non di certezze assolute. Dobbiamo rimanere concentrati su un obiettivo comune e smetterla di interrogarci su Spalletti, Osimhen, Kim. Ognuno faccia i propri affari e godiamoci lo scudetto. Non è stata sufficiente la lezione dell’anno scorso? Perché tutta questa ansia? Lasciamo lavorare coloro che devono farlo.” Ha concluso Chiariello.