Pioli, il Tapiro d’oro e la battuta pungente dell’inviato di Striscia: “Le ho portato…”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, premiato a “Striscia la notizia” dopo l’eliminazione dalla Champions League contro l’Inter.

Nell’edizione di questa sera di “Striscia la notizia”, Stefano Pioli, allenatore del Milan, riceverà il prestigioso Tapiro d’oro come riconoscimento per l’eliminazione dalla Champions League subita contro l’Inter. L’inviato di Striscia, Valerio Staffelli, ha colto l’allenatore rossonero sul fatto poco dopo la disfatta di ieri sera a San Siro, ma ci ha messo il carico da novanta prendendo in giro Pioli dopo l’impresa di Inzaghi di riportare l’Inter a giocare una finale di Champions League dopo 13 anni.

“Le ho portato l’unico premio che vincerà quest’anno. Qualcuno della squadra l’ha delusa?”, la domanda di Staffelli, una presa in giro a Pioli. Di seguito la risposta, amareggiata, del mister: “Abbiamo dato il massimo. Quando vai così in alto e poi cadi ti fai ancora più male”.

L’allenatore del Milan, nonostante gli sforzi profusi dalla squadra, sembra profondamente deluso dall’eliminazione dalla prestigiosa competizione europea. La sconfitta contro l’Inter ha rappresentato un duro colpo per il club rossonero, che sperava di ottenere risultati più significativi in questa stagione. D’altronde lo sfottò e l’altezzosità dimostrata dal Milan e da certi suoi giocatori nella doppia sfida dei quarti di finale di Champions con il Napoli, avrebbe potuto presagire una forza ‘sovraumana’ dei rossoneri di arrivare in finale, ma così non è stato.

Quello che ne è uscito fuori è la conferma di una squadra decadente e senza gioco, nettamente aiutata contro il Napoli da sette errori arbitrali.