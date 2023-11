Mazzarri prepara soluzioni per la Fascia Sinistra del Napoli: Le novità da Castel Volturno

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, sta valutando diverse opzioni per la fascia sinistra in vista delle prossime partite, con l’obiettivo di gestire al meglio l’assenza di Mario Rui.

Notizie calcio Napoli -L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, sta attivamente cercando soluzioni per la fascia sinistra della squadra, in vista delle prossime sfide in Serie A. Questa ricerca di alternative è diventata una priorità in seguito all’assenza di Mario Rui, come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Durante gli allenamenti settimanali a Castel Volturno, Mazzarri ha sperimentato diverse opzioni. Una delle mosse più interessanti è stata quella di posizionare Zanoli sulla fascia sinistra durante l’allenamento congiunto con la Juve Stabia. Questa scelta rappresenta un tentativo di sfruttare la versatilità del giocatore in un ruolo non abituale per lui.

Inoltre, il tecnico azzurro sta considerando anche Natan e Juan Jesus come possibili soluzioni per quel ruolo. Queste scelte dimostrano la volontà di Mazzarri di sperimentare e adattare la squadra alle diverse esigenze tattiche, soprattutto in un momento in cui la rosa è limitata a causa di infortuni e assenze.

L’uruguaiano Olivera, naturalmente, è visto come il sostituto principale di Mario Rui, ma Mazzarri è consapevole della necessità di farlo rifiatare quando possibile, per evitare sovraccarichi e mantenere un alto livello di prestazioni.

Mazzarri cerca di gestire la squadra, adattandosi alle circostanze e cercando di trarre il meglio dai suoi giocatori in ogni situazione. I tifosi del Napoli saranno sicuramente curiosi di vedere come queste scelte si rifletteranno sul campo nelle prossime partite.