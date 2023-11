Napoli, tegola Mario Rui: out un mese e mezzo, ADL pensa a 3 nomi

Infortunio muscolare per Mario Rui, out un mese e mezzo. Mazzarri pensa a 3 nomi svincolati per sostituirlo.

Notizie calcio Napoli – Si abbatte la prima tegola sulla nuova avventura di Walter Mazzarri al Napoli: Mario Rui starà fuori per oltre un mese e mezzo. Il terzino portoghese, infortunatosi contro l’Empoli, ha riportato una lesione all’adduttore della coscia sinistra.

Mazzarri dunque dovrà fare a meno di Mario Rui almeno fino al 2024, senza alternative a Olivera sulla fascia sinistra. Il tecnico pensa di adattare Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus o Natan, ma non esclude un innesto last-minute.

Come riporta il Corriere dello Sport, i nomi di svincolati più intriganti sono quelli di Plattenhardt, Schulz e Rose. Il ds Meluso è già al lavoro, ma Mazzarri spera di recuperare presto Mario Rui, pedina fondamentale per il suo scacchiere.

L’infortunio del portoghese è un brutto colpo per il Napoli, che perde un titolare in un ruolo chiave. Mazzarri è già al lavoro per ovviare a questa pesante assenza.

