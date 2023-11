Tensione alle stelle in Argentina-Uruguay: Messi arriva alle mani con Olivera (VIDEO)

L’Argentina perde per 2-0 nella sfida con l’Uruguay in una partita ad alta intensità, ma il momento più caldo è la rissa sfiorata tra Messi e Olivera.

Nella sfida valida per le qualificazioni mondiali tra Argentina e Uruguay, l’atmosfera è stata tesa al massimo con momenti di alta tensione, culminati addirittura in una ‘quasi’ rissa tra Lionel Messi e Mathias Olivera.

La sfida, che ha visto la vittoria per 2-0 dell’Uruguay, è stata caratterizzata da un gioco duro e senza compromessi. Il tecnico Marcelo Bielsa ha adottato una tattica aggressiva con un 4-3-3 speculare, combinando pressioni elevate, verticalizzazioni rapide e la costante spinta dei terzini. Dall’altra parte, l’Uruguay ha capitalizzato su ogni opportunità di ripartenza, mettendo a dura prova la difesa avversaria.

Il tutto non senza una crescente tensione, con il centrocampista argentino De Paul coinvolto in scaramucce verbali e fisiche prima con Mathias Olivera e successivamente con Ugarte. Ma il vero protagonista è stato Messi che ad un certo punto della sfida ha messo le mani attorno al collo del terzino, giocatore del Napoli. L’ex stella del Barcellona sembrava visibilmente irritato per il trattamento ricevuto durante la partita da parte del difensore avversario.

La rivalità accesa tra le due squadre si è tradotta in una partita emozionante, ma la rissa sfiorata tra Messi e Olivera ha sicuramente rubato la scena: