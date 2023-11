Napoli Occhi su Nacho del Real Madrid: Dalla Spagna arriva una voce

Il Napoli su Nacho, difensore del Real Madrid, ADL valuta un possibile trasferimento in vista della scadenza del suo contratto.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il calciomercato non si ferma mai e il Napoli sembra essere particolarmente attivo nella ricerca di nuovi rinforzi. Secondo recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna, in particolare dal portale Todofichajes, il club partenopeo sta seguendo con interesse la situazione di Nacho, difensore del Real Madrid.

Nacho, il cui contratto con il Real Madrid è in scadenza il prossimo 30 giugno, si trova in una situazione contrattuale incerta. Il club madrileno è interessato a rinnovare il suo contratto, ma la politica interna del Real Madrid tende a non offrire accordi a lungo termine ai giocatori over 30. Questa politica potrebbe aprire la porta a un possibile trasferimento per Nacho, che è alla ricerca di un club che gli offra maggiore continuità di gioco e un contratto pluriennale.

Chi è Nacho? Nato nel 1990, è il fratello maggiore di Álex, centrocampista del Cadice, e ha condiviso con lui gli anni nelle giovanili del Real Madrid. La sua carriera è stata segnata da una diagnosi di diabete all’età di 12 anni, una sfida che ha superato con determinazione, continuando a giocare a livelli elevati.

Sebbene la sua posizione naturale sia quella di difensore centrale, Nacho ha dimostrato grande versatilità, potendo giocare efficacemente anche come terzino destro o sinistro. È noto per le sue doti acrobatiche, oltre a possedere un tiro preciso e potente.

Il Napoli, sempre attento a rinforzare la propria rosa, potrebbe vedere in Nacho un’opportunità interessante, soprattutto considerando la sua esperienza e polivalenza difensiva. La situazione è ancora in fase di evoluzione, ma i tifosi del Napoli seguiranno sicuramente con interesse gli sviluppi di questa potenziale trattativa di mercato.