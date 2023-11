Napoli avvantaggiato col Real Madrid? Dalla Spagna: “Mezza squadra rotta”

Il Diario As lancia l’allarme in vista di Real Madrid-Napoli: “Metà squadra è distrutta”. Vinicius e Camavinga tra i nove infortunati.

Il Real Madrid si trova in una situazione critica a causa di un’ondata di infortuni che ha colpito nove giocatori della rosa, con il 39% della squadra attualmente in infermeria. Carlo Ancelotti, allenatore della squadra, è alle prese con un vero e proprio problema di formazione in vista delle imminenti sfide di Champions League e campionato.

Il Diario As, principale quotidiano sportivo spagnolo, ha lanciato l’allarme con il titolo “Metà Real Madrid è distrutto“, definendo gli infortuni, causati in gran parte dalle partite internazionali, come un vero e proprio “virus” che sta attaccando la squadra.

Tra gli infortunati figurano nomi importanti come Vinicius e Camavinga, il cui stato di forma mette a rischio la loro partecipazione alla prossima sfida di Champions League contro il Napoli. Ancelotti si trova ora di fronte alla sfida di gestire una rosa decimata, che include anche Tchouameni, Bellingham, Kepa, Güler, Ceballos, Courtois e Militao.

La preoccupazione in casa Real Madrid è palpabile, considerando che ci sono due importanti partite di Champions League in programma contro il Napoli e l’Union Berlin, oltre a tre sfide di campionato, con il match contro il Betis che si prospetta come il più complicato.