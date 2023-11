Real Madrid-Napoli, vendita biglietti sospesa. Ecco cosa è successo

La notizia ha deluso i tifosi del Napoli che dovranno aspettare per acquistare i biglietti per la sfida di Champions con il Real Madrid.

La SSC Napoli ha emesso un comunicato ufficiale in cui spiega che la vendita dei biglietti per il settore ospiti della partita Real Madrid-Napoli, in programma il 29 novembre 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Santiago Bernabéu, è stata sospesa per ragioni di natura tecnica. Inizialmente, il Napoli aveva annunciato che i biglietti sarebbero stati disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 15:00 di giovedì 2 novembre 2023 fino alle ore 23:59 di domenica 12 novembre 2023.

Secondo il comunicato ufficiale del club: “Per la gara Real Madrid vs Napoli, valida per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Stadio Santiago Bernabéu”. La procedura per l’acquisto del voucher avrebbe dovuto svolgersi sul sito di TicketOne, generando un documento PDF che sarebbe stato inviato via e-mail ai tifosi. Tuttavia, è importante notare che questo voucher non costituiva un titolo valido per l’accesso allo stadio.

Il prezzo del biglietto, stabilito a € 65,00 dal Real Madrid, avrebbe dovuto includere anche una commissione di servizio per la transazione online. Al momento, tuttavia, la vendita è stata sospesa e il Napoli ha assicurato che verrà riprogrammata non appena possibile, utilizzando le stesse modalità precedentemente indicate nel comunicato.