Alvino: “Sapete cosa si diceva a Napoli di Garcia?”

Carlo Alvino ottimista sul ritorno di Walter Mazzarri alla guida del Napoli, sottolineando le parole dei tifosi su Garcia.

Notizie calcio Napoli – Carlo Alvino, ha espresso il suo punto di vista sul ritorno di Walter Mazzarri alla guida del Napoli, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole trasmettono un chiaro senso di ottimismo e aspettativa per il futuro della squadra partenopea.

“Voglio fare una prima considerazione sul Mazzarri bis e riguarda l’entusiasmo che nasce dall’esonero di Garcia“, ha iniziato Alvino, evidenziando come il ritorno di Mazzarri sia stato accolto con grande fervore dai tifosi, stanchi della gestione precedente. “Ricordiamo tutti la frase che girava: ‘Chiunque viene, basta che se ne va‘. Entusiasmo, dunque, che è figlio dell’esonero“, ha aggiunto, sottolineando come il cambio di allenatore abbia riacceso la passione e le speranze dei supporter.

Alvino ha poi ricordato i successi passati di Mazzarri con il Napoli, una squadra che “aveva un’anima e dei principi di gioco importanti“. Questo ritorno rappresenta non solo una nuova speranza ma anche un richiamo nostalgico ai tempi in cui il Napoli, sotto la guida di Mazzarri, aveva raggiunto traguardi significativi, come la prima qualificazione in Champions League.

L’ottimismo di Alvino si estende anche alle prospettive future: “Ora le energie vanno canalizzate in quello che deve essere il lavoro quotidiano a Castel Volturno in relazione al calendario che attende il Napoli“. Sottolinea l’importanza di un allenatore come Mazzarri, capace di entrare nella testa dei calciatori e di fornire principi di gioco solidi, qualità che, secondo Alvino, sono mancate nei mesi precedenti.

Concludendo, Alvino si è detto “molto ottimista” riguardo al futuro del Napoli con Mazzarri, evidenziando il ritorno di giocatori chiave come Osimhen e la capacità dell’allenatore di motivare e guidare la squadra verso nuovi successi.