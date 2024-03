Matteo Politano si racconta: “Napoli mi ha fatto realizzare i sogni più belli. Gigi D’Alessio il mio preferito” -VIDEO

Matteo Politano, attaccante del Napoli, si è raccontato a 360 gradi nel podcast “Drive&Talk”. Dalle abitudini mattutine ai ricordi d’infanzia fino all’amore per Napoli e Gigi D’Alessio.

CALCIO NAPOLI – Matteo Politano, attaccante del Napoli, si è aperto a 360 gradi nel nuovo podcast della società “Drive&Talk“, raccontando le sue abitudini, i ricordi d’infanzia e l’amore per Napoli e la musica di Gigi D’Alessio.

Le mattine e la passione per il mare

“La mattina mi sveglio e apro le finestre sul mare, è una grande emozione ogni giorno. La sera è bello guardare le luci della città”. Politano rivela di amare profondamente Napoli e il suo legame col mare.

I ricordi d’infanzia e il sogno del calcio

“Fin da bambino il mio sogno era diventare calciatore. Quando non giocavo andavo a lavorare nell’officina di mio padre“. Il fratello Andrea ricorda un Politano “timido ma rimasto umile” nonostante il successo. “Mamma ci spingeva, papà non amava il calcio ma ci sosteneva“.

La vita da papà e la semplicità

“Quando torno a casa mia figlia mi regala un sorriso, è una bella responsabilità”. Politano si descrive come un ragazzo semplice che ama stare in compagnia e scherzare. E su Napoli: “Sono innamorato, qui ho realizzato i sogni più belli della mia vita”.

La passione per la musica napoletana

Una delle rivelazioni più curiose è la grande passione di Politano per la musica napoletana: “Sento tanta musica italiana, soprattutto Gigi D’Alessio sin da piccolo. Ma anche il nuovo genere come Geolier“.

Un calciatore di talento ma anche un ragazzo semplice e attaccato alle proprie origini e tradizioni. Politano si è raccontato a cuore aperto, svelando l’amore per Napoli, città che gli ha permesso di “realizzare i sogni più belli” come il recente scudetto. E la passione per la musica partenopea di D’Alessio e per la semplicità della vita familiare.