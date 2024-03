New York, tifoso grida “Forza Napoli”: La reazione di Spalletti – VIDEO

Durante un evento dell’Italia a New York, un tifoso del Napoli ha gridato “Forza Napoli” a Luciano Spalletti, attuale ct azzurro. L’allenatore ha risposto con un sorriso e il pollice alzato.

CALCIO NAPOLI – A New York, in occasione di un evento della Nazionale italiana, si è verificato un simpatico siparietto che ha visto protagonisti Luciano Spalletti e un tifoso del Napoli. Mentre gli Azzurri erano impegnati in un incontro all’Adidas Flagship Store sulla 5th Avenue, un supporter partenopeo non ha perso l’occasione per gridare “Forza Napoli” all’attuale commissario tecnico italiano.

La reazione di Spalletti

Spalletti, di fronte all’incoraggiamento dedicato alla sua ex squadra, ha risposto con un sorriso e alzando il pollice in segno di apprezzamento. Un gesto semplice ma significativo per ricambiare l’affetto dei tifosi napoletani, con i quali ha vissuto l’indimenticabile conquista dello Scudetto quest’anno.

Un legame ancora vivo

Nonostante il suo nuovo ruolo alla guida della Nazionale italiana, l’allenatore di Certaldo sembra mantenere un legame speciale con l’ambiente partenopeo. Un rapporto cementato dai trionfi dell’ultima stagione e dall’affetto incondizionato dei tifosi azzurri.

New York in fermento per gli Azzurri

L’episodio si è verificato nel contesto dell’evento organizzato dall’Adidas a New York, dove l’Italia si sta preparando in vista dell’amichevole contro l’Ecuador. Un’occasione che ha attirato numerosi tifosi italiani, desiderosi di vedere da vicino i propri beniamini.

Critiche sull’organizzazione

Se da un lato alcuni supporter sono rimasti entusiasti di aver potuto assistere all’happening, altri hanno criticato aspramente l’organizzazione della manifestazione attraverso i social network.

In ogni caso, l’incontro ravvicinato tra Spalletti e il tifoso del Napoli rappresenta uno dei momenti più significativi dell’evento americano. Un segnale che il feeling tra l’allenatore e la piazza partenopea continua a resistere, nonostante la nuova avventura in Nazionale.