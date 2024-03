Trevisani critico: “Il Napoli meritava di perdere con l’Inter. E su Kvara…”

Riccardo Trevisani ha criticato la prestazione del Napoli contro l’Inter. Giudizio severo anche su Kvaratskhelia.

CALCIO NAPOLI – Nonostante il prezioso pareggio ottenuto sul campo dell’Inter, non mancano le critiche per la prestazione offerta dal Napoli a San Siro. A muoverle è stato il noto giornalista Riccardo Trevisani nel corso di una diretta su Twitch.

Napoli non meritava il pari

“L’Inter avrebbe dovuto vincere 2-0. I nerazzurri hanno giocato meglio, hanno fatto 60 minuti di qualità e quantità e Meret è stato il migliore in campo”, ha affermato Trevisani, smorzando gli entusiasmi per il risultato positivo del Napoli.

Pochi segnali di ripresa

“Non vedo segnali di ripresa. C’è grande entusiasmo, ma il Napoli ha fatto pochissimo”, ha aggiunto il telecronista di Sportmediaset, sottolineando come gli azzurri abbiano approfittato di un calo dell’Inter nelle fasi finali.

Giudizio severo su Kvaratskhelia

Ma Trevisani non ha risparmiato critiche nemmeno a uno dei big del Napoli come Kvaratskhelia: “Ha il talento del fuoriclasse, ma quest’anno mi ha smorzato l’entusiasmo. Pensavo potesse giocare nel Real Madrid, invece ha paura che non sia da prima fascia ma da seconda”.

Kvara delude nei big match

Particolare attenzione è stata riservata ai numeri dell’esterno georgiano: “Ha segnato 24 gol col Napoli, ma appena 2 in Champions e 2 alla Juve. Poi non ha mai segnato nei big match, nemmeno in Italia”. Insomma, un rendimento ritenuto insoddisfacente da Trevisani nei confronti più impegnativi.

Nonostante il pareggio contro l’Inter rappresenti un risultato prezioso in chiave qualificazione Champions, le critiche di Trevisani evidenziano come il Napoli non abbia offerto una grande prestazione sul campo dell’Inter. E mettono in discussione anche il rendimento di un talento come Kvaratskhelia, finora deludente nei big match secondo il giornalista.