Marotta: “Che grande colpo prendere Higuain dal Napoli”

Giuseppe Marotta a Rimini, protagonista all’apertura del calciomercato, parla anche dei suoi colpi migliori. ll direttore sportivo della Juventus dice: “Il mio colpo migliore? L’anno in cui vendemmo Pogba per 105 milioni di euro più 10 di bonus e prendemmo Higuain. Quella fu veramente una operazione molto importante, anche perché Pogba era stato preso a parametro zero e quindi riuscimmo a realizzare una plusvalenza mai vista”. Una cessione, quella di Pogba al Manchester United, favorita grazie all’intermediazione di Mino Raiola. A quanto pare il procuratore fu lautamente compensato per quel trasferimento, facendo diminuire di molto quella plusvalenza.