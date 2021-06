Umberto Chiariello commenta la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha parlato a tutto campo, rispondendo alle domande dei giornalisti. Magari le risposte non sono state sempre esaustive, ma il concetto di ridimensionamento del club è apparso abbastanza evidente. La parola non è mai stata usata, ma dinanzi alla crisi economica e pandemica, il numero uno del Napoli ha fatto capire che è necessario fare qualche passo in dietro. Questo ha fatto scatenare molti tifosi che non vogliono un ridimensionamento del Napoli e criticano apertamente Aurelio De Laurentiis, che invece fa sfoggio della sua capacità di tenere i conti in ordine. Proprio per non far fallire il Napoli, il patron azzurro ha detto di dover fare qualche sacrificio in termini di cessioni.

Intanto sulle parole in conferenza stampa di De Laurentiis, arriva pure il commento di Umberto Chiariello. Il giornalista su twitter scrive: “Come al solito leggo commenti prevenuti su De Laurentiis. Invece a me è piaciuto, anche se quando parla va decriptato perché le cose importanti le cela dietro cortine fumogene. Ha detto esattamente quel che mi aspettavo di sentire e che vado dicendo da mesi. Sarà quel che sarà, ahi ahi”.

