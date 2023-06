Marino saluta l’Udinese: è lui il nuovo ds del Napoli? I tifosi vogliono il suo ritorno

Pierpaolo Marino lascia l’Udinese. Il desiderio dei tifosi del Napoli di rivederlo all’ombra del Vesuvio è sempre più grande.

La storia d’amore tra Pierpaolo Marino e l’Udinese arriva al capolinea: il dirigente lascia il club friulano e si congeda con le seguenti dichiarazioni:

“Lunedì sarà il mio ultimo giorno qui. Desidero esprimere la mia gratitudine alla famiglia Pozzo e a tutta l’Udinese per questi meravigliosi quattro anni. Un ringraziamento speciale va alla tifoseria friulana, che mi ha commosso con la sua solidarietà e stima… Sono felice anche per le manifestazioni di affetto che ho ricevuto passeggiando per la città. Grazie Udine e grazie Friuli!! Sarò sempre con voi!” ha scritto il direttore sui social media.

L’addio dell’ex dirigente di Napoli e Atalanta al club friulano alimenta inevitabilmente speculazioni e “speranze” di mercato. Infatti, tra i tifosi del Napoli, c’è chi auspica un ritorno di Pierpaolo Marino in Campania: come riportato da Radio Marte, il suo nome sarebbe uno dei preferiti dai sostenitori per colmare la futura partenza di Cristiano Giuntoli, anche se sembra improbabile che Aurelio De Laurentiis voglia riaccoglierlo nella società.