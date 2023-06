Ravanelli: “ADL crede ancora di sorprendere? I presupposti per il prossimo anno non sono esaltanti”

L’ex attaccante, Fabrizio Ravanelli, ha espresso il suo forte dissenso sulla scelta del Napoli di affidare la guida tecnica a Rudi Garcia.

Il Napoli, di proprietà del presidente Aurelio De Laurentiis, ha deciso di sostituire l’allenatore Luciano Spalletti, colui che ha riportato lo scudetto all’ombra del Vesuvio, con il tecnico francese Rudi Garcia. L’annuncio di Aurelio De Laurentiis nella serata di giovedì scorso ha spiazzato tutti soprattutto dopo che sembrava fosse pronto ad arrivare all’ombra del Vesuvio un nome caldissimo come quello di Christophe Galtier, con conferme direttamente dalla patria del tecnico e da testare autorevoli come L’Equipe. Invece sarà proprio l’ex Roma Rudi Garcia a raccogliere l’eredità pesantissima di Luciano Spalletti che, a giochi fatti, ha chiaramente annunciato la volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dal calcio e vicino a famiglia e campagna.

Cosa ne pensa Fabrizio Ravanelli? L’ex attaccante della Juventus e della Nazionale italiana ha espresso il suo forte dissenso sul nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, su Tvplay.

Secondo Ravanelli, “Rudi Garcia non è la scelta giusta per il Napoli. Secondo me, De Laurentiis avrebbe dovuto ingaggiare un altro allenatore. Rudi è una brava persona, ma si troverà di fronte a una stagione difficile. Non lo vedo come un allenatore in grado di imporre il proprio gioco alla squadra, e temo che sia un anno molto complicato sia per i campioni d’Italia che per lui“.

Il commentatore sportivo ha anche sottolineato il passato di Garcia alla Roma, sostenendo che l’allenatore adottasse un modulo molto difensivo con il 4-3-3. Ravanelli ritiene che De Laurentiis abbia voluto sorprendere tutti ancora una volta con questa scelta, credendo di poter ripetere quanto successo nella stagione precedente.

“A Roma Garcia faceva un 4-3-3 molto difensivo. Aurelio De Laurentiis ha voluto fare una scelta per sorprendete tutti ancora una volta, scegliendo Rudi crede di poter ripetere quanto fatto nella scorsa stagione. Del Napoli contesto il metodo della scelta dell’allenatore: è assurdo che il direttore sportivo non sia stato consultato su Garcia. I presupposti per il prossimo anno non sono esaltanti”.