Maradona voleva tornare al Napoli nel ’92: “Saltò per colpa di Ferlaino”

Il Guardian pubblica una famosa intervista a Maradona in cui rivelò che voleva tornare al Napoli nel ’92 ma saltò tutto per colpa di Ferlaino”

Diego Armando Maradona stava per tornare al Napoli nel 1992. A distanza di anni il tabloid inglese “The Guardian” ripropone un estratto modificato di un’intervista di Bruno Bernardi al Pibe de Oro, pubblicata su La Stampa del settembre 1992. L’intervista è immediatamente successiva alla fine della squalifica di Maradona e al suo passaggio al Siviglia di Bilardo. La chiacchierata con Bernardi è inserita nel libro “Diego Maradona: l’ultima intervista e altre conversazioni”.

Il Guardian ripropone una vecchia intervista di Maradona sul ritorno saltato al Napoli nel 1992

L’ex campione argentino affermò: “Quando ero disperato – per i consigli di Claudia Villafañe, Marcos Franchi e del medico – volevo tornare a giocare, anche a Napoli. Feci l’ultimo tentativo con le 21 condizioni che riguardavano più l’uomo che il denaro. Non dovevo neanche un dollaro a Ferlaino perché con il nuovo contratto avevo già giocato tre stagioni. Piuttosto, era il Napoli che mi doveva 7 milioni, una cifra che comprendeva anche l’anticipo per il 1992-93″.

“Sarebbe bastata un po’ di buona volontà. Quando mi hanno telefonato Careca, Crippa e De Napoli mi hanno toccato nel profondo del cuore. A Napoli ho tanti amici, dentro e fuori dal calcio. Ed è solo colpa di Ferlaino se sono al Siviglia”.