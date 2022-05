“Maradona è morto” vecchie ruggini tra i tifosi di Spezia e Napoli

Gli scontri di Spezia-Napoli si portano dietro anche un coro dei tifosi bianconeri che all’andata intonarono: “Maradona è morto“. Napoli-Spezia del girone di andata vide la vittoria dei bianconeri grazie un autogol di Juan Jesus. La partita si giocava allo stadio Diego Armando Maradona. In quell’occasione i tifosi liguri invece di gioire per l’insperata e fortunosa vittoria, furono protagonisti di un vergognoso gesto. Verso la fine del match i tifosi bianconeri avevano iniziato a intonare ed urlare la frase ‘Maradona è morto’, parlandone quasi come un vergognoso sfottò. Oltre a questo sono arrivati anche cori di discriminazione territoriale verso la città di Napoli, ancora una volta brutto gesto dei tifosi della squadra ligure.

Alla base degli scontri di oggi tra tifosi dello Spezia e del Napoli, ci sono anche queste vecchie ruggini. Alimentate anche dai nuovi cori contro i napoletani e dall’assalto ai pullman che trasportavano gli ultras azzurri presenti allo stadio Picco. Insomma le motivazioni sembrano molteplici, ma dalla cronaca di Dazn è sembrato che la colpa fosse principalmente dei tifosi napoletani presenti allo stadio. La partita è stata fermata per 10 minuti, sul terreno di gioco sono intervenuti allenatori e giocatori, ma anche le forze dell’ordine per placare gli animi e far tornare tutto alla normalità-.