“Mandava è già un giocatore del Napoli” l’annuncio a Radio Marte

Il Napoli vuole Reinildo Mandava per la fascia mancina di difesa, secondo Radio Marte l’acquisto è stato già chiuso. In pratica con il calciatore è già tutto fatto ma bisogna capire quando si potrà trasferire in azzurro. Il Napoli può prendere Mandava a gennaio, pagando un indennizzo al Lille, ammesso che la società lo accetti, oppure spostare l’acquisto a giuno.

Secondo quanto riferisce la redazione di Radio Marte “sicuramente Mandava vestirà la maglia azzurra. La società di De Laurentiis ha fatto un’offerta per anticipare l’operazione già a gennaio. Qualora il Lille non dovesse accettare allora si sposterebbe tuto a giugno. In questo caso Mandava sarebbe prelevato a parametro zero, senza versare nemmeno un euro nelle casse dei francesi“.

Mandava al Napoli: “Affare chiuso”

Da Radio Marte sono convinti che il Napoli abbia in pungo il terzino del Mozambico. Si parla di un affare praticamente chiuso: “È solo una questione di tempo, poi per il resto ci sono pochissimi dubbi. Al massimo i dubbi ci sono per il centrale di difesa. La dirigenza azzurra vuole un giocatore in prestito, ma durante il mercato di gennaio è veramente complicato trovare una società disposta a cedere un giocatore a queste condizione”. Secondo quanto riferisce la redazione di Radio Marte neanche la Roma è “disposta a cedere Marash Kumbulla al Napoli, così da non rinforzare una diretta concorrente per la lotta alla Champions League“.

Sul fronte difensore centrale il Napoli sta provando a chiudere una trattativa, anche perché attualmente in rosa ci sono solo Rrahamani e Juan Jesus in quel ruolo. Manolas è stato ceduto all’Olympiacos e Koulibaly a gennaio partirà per la Coppa d’Africa. Giuntoli sta lavorando per portare un giocatore a Spalletti già nei primi giorni di gennaio, magari prima che si giochi la prima gara del 2022, con la sfida in programma tra Napoli e Juventus.