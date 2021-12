Il Napoli paga pegno dopo la vittoria di Milano. Rigore solare negato nell’indifferenza generale.

Classifica senza errori arbitrali XIX giornata di serie A. Il Napoli paga pegno dopo la vittoria di Milano. Rigore solere negato nell’indifferenza generale.

Classifica senza errori arbitrali XIX giornata

Non bene Maresca a Venezia; penalizzato il Napoli da Massimi in pessima giornata. Nello straordinario silenzio mediatico paga pegno la squadra di Spalletti dopo la splendida e chiara vittoria di Milano. Se in Pressing della settimana scorsa c’era stato lo show delle rimesse laterali e la dotta disquisizione sull’ammonizione da dare a Demme, stavolta, c’è anche Franco Ordine, spariscono rigori ed espulsioni nel silenzio generale. Stavolta non c’è VAR che tenga ma è Natale a Milano con INTER TOMBOLA in prima pagina della Gazzetta dello Sport.

Venezia – Lazio 1 – 3, Maresca (Di Paolo).

Il momentaneo 1 a 1 lagunare è viziato dal fallo di Vacca su Zaccagni. Manca un rigore ai biancocelesti per tocco di Ebuehi su Lazzari. Esagerato al 91’ il cartellino rosso per Tessmann, fallo su Luis Alberto.

Napoli – Spezia 0 – 1, Massimi (Pairetto).

Succede di tutto a Napoli con Massimi, peggio assistito da Pairetto al VAR. Massimi dirige male sul piano tecnico e disciplinare. Per rendersi conto di quanto è andato in onda a Fuorigrotta basta concentrarsi sulla rete invalidata a Petagna al 58’.

Se è fallo, e lo è, di Petagna su Erlic perché non è stato considerato fallo la vistosa spinta da tergo di Erlic su Anguissa in area ligure al 45’?

Se è da rivedere il gomito di Maggiore in area spezzina (ad Empoli è stato punito col rigore il gomito meno vistoso di Bakayoko).

Incredibile il rigore negato ai partenopei nel finale di partita: Il fallo di Bastoni su Ounas è identico nella dinamica al rigore assegnato alla Juventus alla IX giornata in Inter – Juventus (contatto tra Dumfries e Alex Sandro), con tanto d’intervento del VAR.

Ci sarebbe anche da chiedersi perché Pairetto non è intervenuto nella circostanza? La partita è condizionata dalle svariate misurazioni dei falli e soprattutto dalla mancata espulsione di Kiwior che, già ammonito in precedenza, entra duro su Lobotka.

Ecco la Classifica senza errori arbitrali della XIX giornata di serie A.

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Inter 46 Napoli 47 +8 Milan 42 Inter 42 -4 Napoli 39 Atalanta 38 Atalanta 38 Milan 38 -4 Juventus 34 Roma 34 +2 Fiorentina 32 Fiorentina 32 Roma 32 Juventus 32 -2 Lazio 31 Bologna 31 +4 Bologna 27 Lazio 31 Empoli 27 Empoli 28 +1 Torino 25 Torino 26 +1 Sassuolo 24 Sassuolo 25 +1 Verona 24 Verona 23 -1 Sampdoria 20 Sampdoria 22 +2 Udinese 20 Udinese 19 -1 Venezia 17 Spezia 14 -2 Spezia 16 Venezia 14 -3 Genoa 11 Cagliari 10 Cagliari 10 Genoa 9 -2 Salernitana 8 Salernitana 8

