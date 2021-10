Caressa: “Var si faccia chiarezza. Concede rigore alla Juve. Perché non interviene sul rigore su Anguissa?”

Fabio Caressa critica il protocollo Var durante il Club di Sky. Il giornalista chiede spiegazioni dopo il rigore concesso alla Juventus contro l’Inter. Caressa sbotta e chiede che si faccia chiarezza sul protocollo Var che viene utilizzato non in maniera omogenea. “Quando deve intervenire il VAR? Quando non deve intervenire il VAR? Qualcuno che si prenda la responsabilità nei giorni successivi, ma andassero a DAZN, a Prime, dove gli pare, però ci dicessero quando vogliono intervenire e quando non vogliono”.

Caressa sul protocollo Var mette in correlazione due episodi: il rigore di Dumfries in Inter-Juventus e quello non concesso al Napoli con la Roma: “Il contatto Dumfries-Alex Sandro c’è ma se l’arbitro lascia correre e poi viene richiamato dal Var, non capisco perché la stessa cosa non succede sul rigore non concesso ad Anguissa nella sfida Roma-Napoli?“. Caressa dice di non voler prendere una posizione ma bensì vuole “capire come funzionano le cose. Qualcuno me lo spieghi”.

Non solo Caressa ha criticato il protocollo Var, ma anche l’ex arbitro Marelli ha polemizzato su quanto accaduto durante Inter-Juventus.