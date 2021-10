Inter-Juventus, cambia il protocollo Var. Marelli: “Rigori che non so fischiano”

Il rigore fischiato alla Juventus nella sfida con l’Inter fa molto discutere. Secondo l’ex arbitro Marelli il penalty non c’era. La Juventus riesce a pareggiare con l’Inter grazie ad un rigore che viene segnalato dal Var e fischiato dall’arbitro Mariani. Lo stesso direttore di gara di Inter-Juventus aveva visto lasciato correre sul contatto Dumfries-Alex Sandro, poi è intervenuto il Var ed è stato assegnato il rigore realizzato da Dybala.

Sul rigore di Inter-Juventus si è espresso anche l’ex arbitro Marelli che a Dazn dice: “Di questo episodio si discuterà tantissimo. Non per il tocco di Dumfries su Alex Sandro, quello c’è. Ma bensì per l’intervento del Var“.

Marelli aggiunge: “Al momento del contatto, Mariani è vicino all’azione, in perfetto controllo. Fa ampi gesti che non c’è niente. Il contatto è innegabile, Dumfries tocca Alex Sandro. Bisogna pensare cos’è il Var: questo non è un chiaro ed evidente errore. Il contatto è all’interno dell’area, ma questi non sono rigori da assegnare“. Dopo le polemiche su Orsato in Juve-Roma, ancora una volta la squadra bianconera è al centro di polemiche arbitrali. Polemiche sugli arbitri ci sono state anche in Roma-Napoli, con episodi molto discutibili.