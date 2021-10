Massa penalizza il Napoli, manca un rosso per la Roma. Alvino furioso sul web: “Pessimo arbitraggio”

Massa penalizza il Napoli nella sfida contro la Roma. L’arbitro non mostra il giallo su un falllo di Abraham, già ammonito in precedenza.

ROMA-NAPOLI, MASSA PENALIZZA GLI AZZURRI

L’arbitro Massa di Imperia, mostra il rosso a Mourinho e Spalletti ma grazia per ben due volte Abraham. L’attaccante della Roma, avrebbe meritato il secondo giallo per l’intervento scomposto e pericoloso su Piotr Zielinski.

Il solito Massa non estrae il secondo cartellino giallo, come è capitato altre volte. Una gara combattuta come quella dell’Olimpico, con un eventuale cartellino rosso ai danni dei giallorossi avrebbe sicuramente cambiato il corso della partita, in questo caso gli azzurri sono stati penalizzati ancora una volta dagli arbitri.

ALVINO COMMENTA L’ARBITRAGGIO DI MASSA

L’arbitraggio di Massa non è piaciuto al giornalista Carlo Alvino che su Twitter ha commentato: “Pessimo arbitraggio! Sullo 0-0 finale pesa come un macigno la mancata espulsione di Abraham. Il Napoli è stato bravo a non innervosirsi e con un arbitro così non era scontato. L’esame Roma è comunque superato. Porta ancora inviolata. Si guarda avanti con ottimismo”.

Anche lo scrittore e giornalista Angelo Forgione ha voluto commentare l’arbitraggio di Massa in roma-Napoli:

“La nona di fila si infrange sul palo quando Osimhen sta già per esultare. Poteva uscire anche il gol della Roma, e anche un giallo in più per Abraham su Zielinski, graziato da un inadempiente Massa“.