Malore per Simoni, è grave. Vinse una coppa Italia con il Napoli

SIMONI COLTO DA MALORE

L’ex allenatore del Napoli Gigi Simoni è stato colto da malore mentre era nella sua abitazione di San Piero a Grado.

Simoni è stato immediatamente accompagnato all’ospedale Cisanello di Pisa dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Il tecnico, che da poco ha compiuto 80 anni, è accompagnato dai familiari più stretti e le sue condizioni sono monitorate continuamente dai sanitari che non nascondono come il quadro clinico sia complicato.

SIMONI E NAPOLI

La notizia del malore di Simoni ha colpito i tifosi del Napoli. Il rapporto dell’ex allenatore e la città è atavico.

Simoni è stato prima calciatore e poi allenatore della squadra azzurra . Con il Napoli, allora in B, vince nel campionato 1961-62 una coppa Italia.

Nel 1996 viene nominato allenatore del Napoli. Con la formazione partenopea si piazza in campionato al secondo posto fino al periodo natalizio alle spalle della Juventus.

MESSAGGI SOCIAL PER SIMONI

Molti i messaggi da parte di tifosi ed esponenti del mondo del calcio, sui social sono diventati trending topic gli hashtag : “Forza Gigi” e “Gigi Simoni”

“Forza mister Napoli è con te“, scrive un tifoso azzurro. Un altro utente aggiunge: “Un pensiero per il grande mister Gigi Simoni, una cara persona, uomo che non considera gli altri per le etichette ma per il rispetto l’educazione e la professionalità che hanno! Forza mister siamo tutti al tuo fianco!”.

“Lo so Mister, hai subito la più grossa ingiustizia della storia del calcio. Ma non ci pensare più. Non mollare”, commenta infine un interista, facendo riferimento alla sfida scudetto tra Juventus e Inter del 1998.

“Forza Mister simoni, ti aspettiamo a Napoli” conclude un tifoso del Napoli.