Il poritere azzurro David Ospina è stato costretto a lasciare il ritiro della sua nazionale, che in questi giorni è impegnata con la Coppa America, per fare ritorno in patria ad assistere il padre gravemente malato. Salterà quindi la sfida con il Paraguay in programma domani.

Nelle ultime ore era circolata la notizia della morte di papà Hernan, ma la sorella del calciatore ha prontamente smentito la fake news attraverso i profili social