Ceccarini: “Su Diawara c’è la Roma. Offerte anche per Hysaj e Verdi”

Il giornalista Mediaset Niccolò Ceccarini, sul suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, parla del mercato in uscita del Napoli. Ecco quanto riportato:

“Diawara può entrare nella trattativa per Manolas. Il club azzurro non vuole pagare i 36 milioni della clausola, ma l’interessamento dei giallorossi per il centrocampista azzurro, potrebbe allegerire la clausola rescissoria del centrale greco. Ma non solo Diawara… Anche Hysaj e Verdi sono sul piede di partenza. Per il terzino albanese c’è l’interessamento dell’Atletico Madrid, mentre due club hanno messo gli occhi su Simone Verdi, ovvero Torino e Sampdoria.”