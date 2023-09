La sfida tra Italia e Macedonia sarà ‘condita’ d’azzurro: due giocatori del Napoli tra i titolari

Grande attesa per la sfida tra Italia e Macedonia del Nord: Spalletti prepara le carte in tavole e svela la probabile formazione.

Sabato l’Italia affronterà la Macedonia del Nord in una partita fondamentale per le qualificazioni all’Europeo 2024. Secondo le ultime indiscrezioni, il CT Luciano Spalletti avrebbe già deciso alcuni titolari per questo match.

Tra i giocatori sicuri di una maglia da titolare ci sarebbero Gianluigi Donnarumma tra i pali, Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra, Nicolò Barella a centrocampo e la coppia esterni d’attacco formata da Matteo Politano e Federico Chiesa.

Spalletti sta ancora valutando le altre posizioni, con diversi ballottaggi aperti soprattutto in difesa. La coppia centrale potrebbe essere formata da Casale-Romagnoli o Mancini-Bastoni, mentre a sinistra è bagarre tra Spinazzola, Dimarco e Biraghi.

A centrocampo Locatelli e Cristante si contendono il ruolo di playmaker, mentre sulla fascia sinistra Pessina insidia Tonali. In attacco Immobile e Raspadori si giocano il posto da centravanti.