Garcia sfida Spalletti: basta vincere col Genoa per far meglio dell’anno scorso

Il Napoli di Garcia pronto a tornare in campo contro il Genoa con un obiettivo: migliorare il rendimento dello scorso anno con Spalletti.

Il Napoli di Rudi Garcia, reduce dalla sconfitta contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato, è pronto a tornare in campo dopo la sosta nazionali contro il Genoa per cercare una vittoria che gli permetterebbe di fare meglio dell’anno scorso con Luciano Spalletti.

Dopo quattro giornate lo scorso anno, il Napoli aveva raccolto 8 punti frutto di due vittorie e due pareggi. Con una vittoria alla ripresa del campionato, Garcia potrebbe portare gli azzurri a quota 9 punti e quindi partire con un rendimento migliore rispetto al suo predecessore sulla panchina partenopea.

L’ex tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, partì bene con le vittorie su Verona e Monza, per poi pareggiare con Lecce e Fiorentina. Garcia invece ha ottenuto i primi due successi con Frosinone e Sassuolo, prima del ko contro la squadra di Sarri che ha interrotto la striscia positiva.

Ora per il tecnico francese c’è la chance di ripartire subito con il piede giusto battendo il Genoa, in una partita che può già dire molto sulle ambizioni del suo Napoli in questa stagione. L’obiettivo è migliorare quanto fatto da Spalletti, rimasto nel cuore dei tifosi per lo storico scudetto conquistato, e dimostrare di poter aprire un nuovo ciclo vincente all’ombra del Vesuvio. Ecco quanto dichiarato in merito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Garcia è uomo di Mondo, è appena tornato dall’Arabia, ha trovato un’Italia eguale eppure diversa da quella che aveva lasciato; ha scoperto la religiosità del calcio a Napoli e pure lo stress che si vive, dovendosi accomodare su una panchina che è appartenuta a una sorta di divinità. Lo scudetto, dopo 33 anni, ormai sta dolcemente adagiato nella Storia, e alla sequela di paragoni non si sfugge: però dice l’aritmetica che sarebbe sufficiente una vittoria, alla ripresa, per starsene meglio di dodici mesi fa”.