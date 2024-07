Lukaku-Napoli, summit imminente con il Chelsea: i dettagli dell’offerta – SPORT MEDIASET

Napoli e Chelsea pronti all’incontro decisivo per Lukaku. Sportmediaset rivela le cifre in ballo e la volontà delle parti di chiudere l’affare.

Napoli-Lukaku: summit in vista con il Chelsea

Il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli potrebbe essere ad una svolta decisiva. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è in programma un incontro cruciale tra il club partenopeo e il Chelsea per tentare di chiudere l’affare.

Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a dare un’accelerata decisiva alla trattativa. Sportmediaset riporta: “È infatti in programma a breve un incontro tra Napoli e Chelsea per provare a venirsi incontro e trovare una quadra.” Questo summit potrebbe essere il momento chiave per sbloccare il mercato in entrata degli attaccanti in casa azzurra.

Le cifre dell’affare Lukaku

Sportmediaset rivela i dettagli economici della trattativa: “Il club londinese chiede almeno 35 milioni di euro più bonus, quello partenopeo non arriva a offrirne 30.” La distanza tra domanda e offerta si attesta quindi sui 5 milioni di euro, una cifra che le parti sperano di colmare durante l’incontro imminente.

Il portale sottolinea: “La distanza insomma c’è, ma non è incolmabile e il summit in programma è la testimonianza di come tra i due club ci sia la volontà di provare a venirsi incontro.”

L’ingaggio di Lukaku: i dettagli dell’accordo

Mentre i club lavorano per trovare un’intesa, sembra che Lukaku abbia già un accordo di massima con il Napoli. Sportmediaset riporta: “Il belga nel frattempo continua ad allenarsi in vacanza, forte anche di un’intesa già sostanzialmente trovata per quanto riguarda l’ingaggio: 6 milioni a stagione più bonus per tre anni”.

Questa notizia suggerisce che il giocatore sia già proiettato verso la sua nuova avventura in azzurro, in attesa che i club definiscano gli ultimi dettagli del trasferimento.

L’eventuale arrivo di Lukaku rappresenterebbe un colpo significativo per il calciomercato del Napoli, rafforzando notevolmente il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Lukaku-Napoli e le ultime novità dal calciomercato azzurro.