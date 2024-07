SKY – Lukaku-Napoli, raggiunta intesa per un triennale. Il PSG prova a chiudere per Osimhen

Doppia operazione del Napoli: pronto un triennale per Lukaku mentre su Osimhen è forte l’interesse del PSG.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli si prepara a una rivoluzione in vista della prossima stagione, con movimenti significativi sul mercato che potrebbero ridefinire l’organico sotto la guida del nuovo allenatore Antonio Conte. Le ultime trattative vedono Romelu Lukaku sempre più vicino a vestire la maglia azzurra e Victor Osimhen oggetto del desiderio del Paris Saint-Germain.

Una doppia operazione

Il ritiro estivo del Napoli a Dimaro, in Trentino, si avvia alla conclusione con Antonio Conte che ha avuto modo di valutare da vicino il gruppo, nonostante le assenze dovute agli impegni internazionali. Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di SKY, il Napoli ha raggiunto un accordo di massima con Romelu Lukaku per un contratto triennale dal valore di 6 milioni di euro annui, più bonus.

La trattativa ora si sposta sul fronte delle cifre con il Chelsea, che chiede 35 milioni di euro più bonus per il trasferimento del calciatore belga. Tuttavia, il Napoli spera di raggiungere un accordo a una cifra inferiore, negoziando con fermezza sotto la guida decisa di Conte, il quale punta a riunirsi con il suo ex pupillo, Lukaku.

Nel frattempo, un altro grande protagonista del mercato è Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Il Paris Saint-Germain ha manifestato un forte interesse nel giocatore nigeriano, con un’offerta che si avvicina ai 100 milioni di euro. Osimhen, assente dalle amichevoli estive disputate contro Anaune e Mantova, è al centro di una trattativa che potrebbe portare ad un trasferimento milionario.

I prossimi giorni si preannunciano decisivi per il Napoli, con la gestione delle trattative per Lukaku e Osimhen che potrebbero definire l’assetto della squadra in vista della nuova stagione.